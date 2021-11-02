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Taksicilere yönelik denetimler sürüyor

İstanbul'da taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde yapılan uygulamada ayrıca taksi sürücülerine İçişleri Bakanlığının hazırladığı ve taksicilerin uyması gereken 12 kuralın yer aldığı el ilanı verildi.

AA2 Kasım 2021 Salı 15:03 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 15:03
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, Kadıköy'de kurulan kontrol noktalarında taksicileri denetledi.

Araçları durdurup sürücülerin belgelerini inceleyen ekipler, taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yaptı.

Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde yapılan uygulamada ayrıca taksi sürücülerine İçişleri Bakanlığının hazırladığı ve taksicilerin uyması gereken 12 kuralın yer aldığı el ilanı verildi.

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