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Taksim Camii açılışı öncesi son hazırlıklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün gerçekleşecek olan Taksim Camii açılış töreni için camide son hazırlıklar yapılıyor.

DHA28 Mayıs 2021 Cuma 10:49 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 10:49
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Cuma namazıyla ilk kez ibadete açılacak olan Taksim Camii çevresinde polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Meydana tören için LED ekranlar kuruldu. Basın mensuplarının töreni takip edebilmesi içinde platform hazırlandı. Yol kenarındaki direklere de "Sayın Cumhurbaşkanımız Taksim Camii Açılışına Hoşgeldiniz" yazılı pankart asıldı. Tören nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Tarlabaşı Bulvarı'ndan Taksim varyant Unkapanı istikameti dönüşleri araç trafiğine saat 09.00'da kapatıldı. Alternatif yol olarak Tarlabaşı Bulvarı Mecidiyeköy istikameti, Cumhuriyet Caddesi ve Asker Ocağı Caddesi kullanılacak.

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