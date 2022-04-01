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Taksim Camii'nde ilk teravih namazı kılındı

Taksim Camii'nde ilk teravih namazı kılındı.

DHA1 Nisan 2022 Cuma 22:50 - Güncelleme: 1 Nisan 2022 Cuma 22:50
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Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Taksim Camii'nde ilk teravih namazı kılındı. Teravih namazı için gelen vatandaşlar, ezan vaktine yakın camiye girmeye başladı. Çok sayıda kadın ve çocuğun da Taksim Camii'ne geldiği görüldü. Namaz öncesinde, ramazan ayının önemine ilişki vaaz verildi.

Teravih namazı için Taksim Camii'ne gelen Taha Yusuf Aydın, "Heyecanlıyız. Ramazan ayının ilk teravih namazı olacak. İki yıldır pandemi vardı, bir araya gelemiyorduk. İnşallah artık birlikte namaz kılmaya devam edeceğiz. Taksim Camii'nde ilk olacak, çok heyecanlıyım" dedi.

Hasan Deniz, "Dünya zor zamanlardan geçiyor. Bu zamanlarda, birlik beraberlik içerisinde olmalıyız. Ramazan ayını birlik içerisinde geçirmeliyiz" diye konuştu.

Filiz Yayla ise "Taksim Camii'nde ilk teravih namazımız. Allah, hepsini sağlıkla kılmayı nasip etsin. Coşkuluyuz, toplu olarak namaz kılacağız. Bundan daha güzel bir şey var mı?" ifadelerini kullandı.

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