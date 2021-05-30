Taksim Camii'nin açılışından rahatsız oldular!

30 Mayıs 2021 Pazar 08:58 - Güncelleme: 30 Mayıs 2021 Pazar 09:03

Gezi Parkı eylemlerinin olduğu dönemde Taksim'e karargah kuran ve hükümete karşı yayınlar yapan uluslararası basın Taksim Camii'nin açılışından rahatsız oldu. Akşam Gazetesi'nin haberine göre; The Guardian, BBC, Washington Post, France24, El Periodico, Al Jazeera ve Expressen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Taksim'deki camii açılışını Gezi Parkı eylemleri üzerinden gördü.

Al Jazeera: Erdoğan, İstanbul'un Taksim Meydanı'nda cami açtı. Binlerce kişinin katıldığı açılış, 2013 yılında Gezi Parkı yakınlarında başlayan hükümet karşıtı kitlesel protestoların yıldönümüne denk geldi.

The Guardian: Modern şehrin kalbindeki ibadethane, yaklaşık 20 yıldır Atatürk'ün laik mirasını yıkmak için çalışan ve Türkiye'ye kendi damgasını vuran dindar Erdoğan için uzun zamandır bir hayaldi.

BBC: Erdoğan, İstanbul Taksim Meydanı'ndaki tartışmalı caminin açılışını yaptı. Camii, laik Türk cumhuriyetinin sembolü olarak görülen bir kamusal alanın yanında belirgin bir şekilde öne çıkıyor.

Washington Post: Erdoğan cuma günü, İstanbul'un Taksim Meydanı'nda, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin sembolü haline gelen bir Müslüman ibadethanesi inşa etme arzusunu yerine getiren yeni bir caminin açılışını yaptı.

France24: Erdoğan, İstanbul Taksim Meydanı'ndaki caminin açılışını yaparak, hükümetini sarsan protestoların başlamasından 8 yıl sonra bölgenin manzarasını değiştirdi.

El Periodico: Cumhurbaşkanı Erdoğan, laik İstanbul'un kalbinde bir caminin açılışını yaptı. Taksim, onlarca yıldır laik hareketin simgesel bir noktası ve aynı zamanda mevcut İslamcı hükümete karşı kitlesel protestolara sahne olan bir meydandı.

Expressen: Yeni cami Erdoğan'ın sembolik zaferi... Gezi Parkı'ndaki kitlesel protestoların 8. yıldönümünde Erdoğan, İstanbul'daki sembol yüklü Taksim Meydanı'nda yeni bir caminin açılışını yaptı.

AYASOFYA'DA DA AYNISINI YAPTILAR

Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararı ve Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeki ilk Cuma namazı Batı basınında Taksim Camii'ne benzer başlıklarla yer almıştı. Özellikle Yunanistan basını haddini aşan ifadelere yer verirken, Batı basınında yine laiklik vurgusu öne çıkartılmıştı. BBC Türkçe'nin aktardığı haberde ABD Dışişleri Bakanlığı'nın karardan dolayı "hayal kırıklığına" uğradığı belirtildi. New York Times kararın uluslararası "sansasyon" yaratabileceğini yazdı. Yunan Ekathimerini gazetesi, Türkiye'nin medeniyetin tersine gittiğini söyleyecek kadar ileri gitti.

AKM'YE NE DİYECEKLER

Taksim'in simge yapılarından Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında çalışmalar koronavirüs tedbirlerine uyularak devam ediyor. Projenin küre şeklindeki tasarımı ile en dikkat çeken noktası olan opera salonu net şekilde ortaya çıktı. Avrupa'nın en büyük opera binasının açılışı da Başkan Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Cami açılışlarını 'laiklik karşıtlığı' olarak gösteren uluslararası basının AKM'nin açılışında ne diyeceği merak konusu.

AKM'nin merkezinde opera salonu yer alıyor.