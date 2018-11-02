Taksim Camisi'nin yüzde 90'ı tamamlandı

Taksim Camiisi'nin minare yüksekliği 61 metre. Bu yükseklik özellikle çevredeki diğer dini mabedlerin yüksekliği dikkate alınarak projelendirildi. Proje tamamlandığında aynı anda 2 bin 575 kişi ibadet edebilecek. Projede yer altında üç kat otopark alanı bulunacak. Burada 165 araç park edebilecek. 2 bin 574 metrekare kapalı alanı bulunan yapıda konferans, sergi salonları da yer alacak.