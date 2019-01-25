Taksim kışkırtmasının arkasındaki kirli ittifak

Taksim'deki yılbaşı kutlamaları sırasında, Özgür Suriye Ordusu bayrağı açan bir grup Suriyeli genç, halay çekerek yeni yılı kutladı. Çektikleri kutlama görüntüsünü de sosyal medyada yayımladılar. Ancak Suriyeli gençlerin bu kendi çapındaki eğlenceleri, provokatörlerin, "Ülkemde Suriyeli istemiyorum", "Savaş bizim değil onlarındır", "Suriyeliler defolun" gibi Twitter'dan yapılan paylaşımlarla lince dönüştü. Suriyeli düşmanlığının yanında hükümeti yıpratmaya yönelik paylaşımların yapıldığı ve kısa sürede çoğalan hesapların adları farklı olsa da provokasyonun sloganı aynı oldu. "Bizim askerlerimiz Suriye'de savaşırken Suriyeli gençler Türkiye'de eğleniyor." Mehmetçiğin, Suriyeliler için savaştığı propagandası ile hem silahlı kuvvetlere hem de devlet ve hükümet yetkililerine karşı algı oluşturan bu hesaplar, halkı kışkırtmaya çalıştı. İstihbarat birimleri, paylaşımları yapan hesaplar ile beğenenlerin IP adreslerini, Bilişim Suçları Daire Başkanlığı aracılıyla incelemeye aldı. 20 gün süren çalışma sonunda ise Facebook, Twitter ve Instagram'da, bu yönde paylaşımlarda bulunan bin 521 hesap tespit edildi. Provokatörlerden İstanbul'da yaşayan Mehmet T.'nin, kendisine Suriyeli mülteci görüntüsü verilerek, "Suriye Vatandaşlık Ofisi" adıyla hesap açıp, Suriyeli gençlerin Taksim'de yılbaşını kutladığı görüntüleri, "Taksim Meydanı'nda Suriyeli hemşerilerimle yeni yılı kutladık. Bizi istemeyen Türkolar yallah Orta Asya'ya" ifadeleriyle paylaştığı tespit edildi.

2 bin 47 kişi gözaltına alındı

Twittter ve Facebook'ta sahte hesap açıp, kendilerini Suriyeli mülteci gibi göstererek, "İstediğimiz üniversitede sınavsız okuyor, istediğimiz hastane ve kamu kurumlarından ücretsiz yararlanıyoruz. Türkiye de bulunan biz Suriyelilerin doğum oranı Türkoları kat kat geçti. Hedefimiz 10 yılda 25 milyona ulaşıp bu Türkoların yurdunda bağımsızlığı kazanmak" gibi paylaşımlarda bulunanların kimlikleri ve yaşadıkları şehirler de yine IP adreslerinden belirlendi. Yapılan operasyonlar sonucunda ise bu hesapları yöneten 2 bin 47 kişi de gözaltına alındı. Provokatörlerden, aralarında Mehmet T. ile yine Suriyelilerin Taksim'deki eğlencesini bahane ederek provokatörlük yapan Nazım A., Kaya B., Melda C.'nin de bulunduğu 51'i tutuklandı. Maskeleri düşürülen provokatörlerin arkasından ise yine HDPPKK ve FETÖ işbirliği çıktı. Gözaltına alınanlardan 816'sından, kendileri veya ailelerinden en az bir kişi hakkında, daha önce "Terör örgütü PKK/YPG propagandası yapmak", "Silahlı FETÖ örgütü ile ilgili faaliyetlerde bulunmak", "TSK ve Türkiye Cumhuriyeti organları ve yöneticileri aleyhine eylem ve faaliyette bulunmak" suçlarından kolluk kuvvetleri tarafından adli işlem yapıldığı, bazılarının da HDP'nin kadın ve gençlik yapılanması içinde yer aldığı belirlendi.

Sözcü'den destek

Sabah gazetesinin haberine göre her fırsatta FETÖ'ye destek olmaktan çekinmeyen ve FETÖ'nün 17 Aralık kumpas operasyonundan bir gün önce, "AKP'nin gönderdiği silahlar belgelendi" manşetini atan Sözcü gazetesi de, Suriyelilerin Taksim'deki eğlencesini, internet sitesinde, Suriyeli bir gencin eğlenen iki kadını taciz ettiği iddiasıyla duyurarak provokatörlere destek oldu.