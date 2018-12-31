Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen kişilerin güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı araç trafiğine kapatıldı

Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen kişilerin güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı İstiklal Caddesi ve çevresinde önlemler alınmaya başlandı. Cumhuriyet Anıtı'nın etrafına polis bariyerleri yerleştirildi, MOBESE kameraları son kontrollerden geçirildi.

İLK KEZ GÜNEŞ ENERJİLİ SEYYAR KAMERALAR YERLEŞTİRİLDİ

Gezi Parkına konuşlandırılan mobil araç içindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ekipleri tüm İstanbul'u gözetim altına almaya başladı. Ayrıcı bu yıl ilk kez güneş enerjisi ile çalışan seyyar KGYS kameraları da Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesine yerleştirildi.

Taksim Meydanı İstiklal Caddesine çıkan sokak başlarına konuşlandırılan polis bariyerleri ilerleyen saatlerde kapatılacak. Alana girmek isteyen vatandaşlar üst aramasından geçirilecek. Şüpheli görülen kişilere (GBT) Genel Bilgi Tarama işlemi yapılacak.

TAKSİM MEYDANI ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen kişilerin güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresinde önlemler alınmaya devam ediyor.

Taksim Meydanı Araç trafiğine kapatıldı. Polis, bariyerlerle çevrelenen Taksim Meydanı girenleri tek tek üst aramasından geçirirken çantaları da didik didik arıyor.