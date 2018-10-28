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Taksim Meydanı’nda bazı yollar trafiğe kapatılacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenleri dolayısıyla bugün Taksim Meydanı’na çıkan bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenleri kapsamında bugün saat 13.00’te Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, tören dolaysıyla saat 11.00’den itibaren bölgede, "Vakıfbank - Taksim Meydan geliş istikameti, Sıraselviler Caddesi-Taksim Meydan geliş istikameti, Taksim Meydan Simit Sarayı önü, Osmanlı Sokak, Dünya Sağlık Sokak, Gezi Parkı girişi, Taksim Camisi inşaatı girişi, Tünel girişi ve Divan kavşağı"’nın araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, alternatif güzergahlar olarak ise "Gümüşsuyu Caddesi, Mete Kavşak, Tarlabaşı Bulvarı’’nın kullanılabileceği ifade edildi.

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