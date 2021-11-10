İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2021 Çarşamba / 5 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,7791
  • EURO
    11,3156
  • ALTIN
    573.98
  • BIST100
    1624.42
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Taksim'de Atatürk'ü anma töreninde soğuk duş! ''Ben de CHP'liyim sizden utanıyorum''
Güncel

Taksim'de Atatürk'ü anma töreninde soğuk duş! ''Ben de CHP'liyim sizden utanıyorum''

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. Yılında Taksim Cumhuriyet Anıtında tören düzenlendi. Tören sonrası bir vatandaş CHP'lilere yönelik protesto gerçekleştirdi. Tören bitimi alanda fotoğraf çektiren CHP'lilere karşı bağırarak, 'Yazıklar olsun CHP'lilere Atatürk dahi diyemiyorsunuz PKK ile işbirliği yapıyorsunuz.' dedi.

Sabah10 Kasım 2021 Çarşamba 11:06 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 11:06
ABONE OL

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıldönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtında tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ve İstanbul Büyük şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Parti İl Başkanları Belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk anıtına çelenk bırakılmasının ardından İstiklal Caddesi'nde hayat durdu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla herkes saygı duruşuna geçti. Ne olduğunu anlamaya çalışan turistler de durarak saygı duruşunda bulundu. Otomobil sürücüleri ve yanlarında bulunan kişiler de arabadan inerek çalan sirenle saygı duruşuna eşlik etti. Taksim Meydanı'ndaki dev Türk bayrağı da yarıya indirildi.

TÖREN BİTTİKTEN SONRA BİR VATANDAŞ CHP'LİLERİ PROTESTO ETTİ

Sabah'ın haberine göre, Taksim cumhuriyet anıtına düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü anma saygı duruşu sonrası protokol dağılıp CHP'lilerin fotoğraf çektirdiği sırada bir vatandaş "Sizin gibi CHP'lilere yazıklar olsun. Bir Atatürk'ü ismini söyleyemiyorsunuz. Hiçbiriniz Atatürk diyemiyorsunuz. Hainsiniz PKK ile işbirliği yapıyorsunuz. Bende CHP'liyim sizden utanıyorum." diye bağırdı.

Tek kişilik protestonun ardından alandaki polisler şahısın koluna girerek alandan uzaklaştırdı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.