12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3148
  • 6,0058
  • 225.733
  • 102.377
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Taksim’de engellilerin kullandığı şarj istasyonunun soketini çaldılar

Taksim Meydanı’na engelli bireylerin akülü sandalyelerini şarj etmeleri için konulan şarj istasyonunun kablo uçlarında bulunan soketleri ikinci kez çalındı. Akülü sandalye araçlarını şarj etmek için gelen engelliler yine mağdur oldu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hayatı Aydınlat' projesi kapsamında konserden elde edilen gelirle İstiklal Caddesi girişi Nostaljik Tramvay durağına yapılan akülü sandalye şarj istasyonun kablo uçlarında bulunan soketler bir kez daha çalındı.
 
2018 yılının Aralık ayında meydana konulan şarj istasyonu çok sayıda engelli bireyin hayatını kolaylaştırmıştı. Yaklaşık 3 ay önce önce Taksim Meydan’a konulan ve bir çok engelli vatandaşa hizmet veren şarj istasyonun kablo uçlarında bulunan soketler daha önce de çalınmış yerine soketler takılmıştı.
 
“BU HEPİMİZ İÇİN"
 
Aracını şarj etmek için istasyon önüne gelen Mehmet Zeki Eycan da mağdur oldu. Aküsünün şarjı bittiği için meydana geldiğini söyleyen Mehmet Zeki Eycan, “Kablonun ucu kopuk olduğu için aracımı şarj edemedim. Lütfen, bu hepimiz için. Ben şu anda mağdur oldum. Arabamı şarj edemedim burada kaldım” dedi.

Başkan Erdoğan asker eşinin ricasını geri çevirmedi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tansiyon yükseldi! Pakistan büyükelçisini çağırdı

Tansiyon yükseldi! Pakistan büyükelçisini çağırdı

Siirt'te terör örgütü PKK'ya büyük darbe

Siirt'te terör örgütü PKK'ya büyük darbe

YÖK'ten 'Suriyeli mülteci öğrencilere ilişkin' iddialara yalanlama

YÖK'ten 'Suriyeli mülteci öğrencilere ilişkin' iddialara yalanlama

İsrail'den Gazze'ye topçu ateşi

İsrail'den Gazze'ye topçu ateşi

Teslim olan teröristlerin ifadesi kan dondurdu

Teslim olan teröristlerin ifadesi kan dondurdu

Lordlar PKK'ya, PYD'ye ve HDP'ye sarıldı

Lordlar PKK'ya, PYD'ye ve HDP'ye sarıldı

İstanbullulara müjde: İmar planları onaylandı

İstanbullulara müjde: İmar planları onaylandı

Açık artırma iki ülkenin arasını bozdu: İlişkileri kestik

Açık artırma iki ülkenin arasını bozdu: İlişkileri kestik
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan asker eşinin ricasını geri çevirmedi

Başkan Erdoğan asker eşinin ricasını geri çevirmedi

AK-103 teslimatları başladı

AK-103 teslimatları başladı

Rusya'nın bu silahları ilk kez görücüye çıktı

Rusya'nın bu silahları ilk kez görücüye çıktı

Türkiye'nin tank avcısı milli füzeyle vurdu

Türkiye'nin tank avcısı milli füzeyle vurdu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA