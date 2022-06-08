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Taksim'de huzur denetimleri yapıldı

Taksim'de gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur' denetimlerde durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

DHA8 Haziran 2022 Çarşamba 21:26 - Güncelleme:
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 19.00 ile 21.00 saatleri arasında, helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' denetimleri yapıldı. Beyoğlu Taksim Meydanı'nda yapılan denetimlere, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Denetimde, araçları tek tek durduran trafik ekipleri, sürücülere ehliyet, ruhsat ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı. Araçları arayan asayiş ekipleri sürücü ve yolcuların üst aramasını yaptı.

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