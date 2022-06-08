Taksim'de huzur denetimleri yapıldı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 19.00 ile 21.00 saatleri arasında, helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' denetimleri yapıldı. Beyoğlu Taksim Meydanı'nda yapılan denetimlere, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Denetimde, araçları tek tek durduran trafik ekipleri, sürücülere ehliyet, ruhsat ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı. Araçları arayan asayiş ekipleri sürücü ve yolcuların üst aramasını yaptı.