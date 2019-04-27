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Taksim'de turistlerin 'Fotoğrafımı paylaştın' kavgası karakolda bitti

Meydanı'nda Fas uyruklu sevgililer kavgaya tutuştu. Kadın, 'polis telefon' diye bağırınca çevredeki vatandaşlar, kadının cep telefonunu çaldığını sandıkları adamı yakalayıp dövdü. Kavganın, adamın eski sevgilisi olan kadınla birlikte olan fotoğrafı sosyal medyada paylaştığı için çıktığı anlaşıldı. Eski sevgililer olay sonrası karakolluk oldu.

  • DHA
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Taksim'de Fas uyruklu turistler kavgaya tutuştu. Daha sonra sevgili oldukları anlaşılan turistlerden kadın olanı, "polis telefon" diye bağırınca çevredeki vatandaşlar, kadının cep telefonunu çaldığını sandıkları adamı yakalayıp dövdü. Kavganın, adamın eski sevgilisi olan kadınla birlikte olan fotoğrafı sosyal medyada paylaştığı için çıktığı anlaşıldı. Eski sevgililer olay sonrası karakolluk oldu.

ESKİ SEVGİLİLER KAVGA SONRASI KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan ve daha önce sevgili olan Fas uyruklu kişiler bir süre önce ayrıldı. Barışma teklifinin reddedilmesi üzerine adam, sevgilisi ile daha önce beraber çektirdiği fotoğrafı "işte evleneceğim kadın" yazarak sosyal medya hesabından paylaştı. Kadın, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı görünce eski sevgilisini buluşmaya çağırdı. Taksim Meydanı'nda buluşan eski sevgililer burada tartışmaya başladı. Kadın, adama sosyal medyada paylaştığı ve cep telefonundaki birlikte çektirdikleri fotoğrafları silmesini istedi. Adam fotoğrafları silmeyeceğini söyleyince aralarında kavga çıktı. Türkçe bilmeyen kadın çığlık atarak "polis telefon" diye bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar adamı kadının cep telefonunu çaldığını sanarak yakalayıp dövmeye başladı. Bu sırada kadının çığlıklarını duyup gelen bir polis araya girdi. Öfkeli kadın vatandaşların ve polisin tutuğu eski sevgilisine vurmaya çalıştı. Haber verilmesi üzerine takviye olarak gelen polis ekipleri eski sevgilileri ifadeleri için polis merkezine götürdü. 

Ölen adamın evinden cephane çıktı

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