Taksim'de bina yangını: Müdahale ediliyor

<p>İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipleri alev alev yanan cephedeki yangına müdahale ediyor. Öte yandan binanın çatı katında kalanlar korku dolu anlar yaşadı.</p><p></p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/08/20/25386734.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/08/20/36b07b8bb19e574ce73a45eb1d6b1487.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/08/20/71d05ef669757962707c60b1dcc4e3c2.jpg'/>