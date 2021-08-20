Taksim'de bina yangını: Müdahale ediliyor

DHA 20 Ağustos 2021 Cuma 20:02 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 20:05

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipleri alev alev yanan cephedeki yangına müdahale ediyor. Öte yandan binanın çatı katında kalanlar korku dolu anlar yaşadı.



