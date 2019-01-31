Taksim'de yapımı süren camide minarelerden birinin külahı yerleştirildi
Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve yaklaşık 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımı devam ediyor.
- AA
Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzası taşıyan camide, vinç yardımıyla minarelerden birine 2,5 metre boyunda külah yerleştirildi. Yerleştirilen külahın ağırlığının, 500 kilogram olduğu öğrenildi.
Taksim Meydanı'ndan geçen yerli ve yabancı turistler de, caminin fotoğrafını çekti.
Yapımı tamamlandığında camide 2 bin 500 kişi aynı anda ibadet edebilecek.
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