Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Taksim'de yılbaşı önlemleri alınmaya başlandı

Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde tedbirler alınmaya başlandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bu kapsamda, Taksim Meydanı'nın çevresi demir bariyerlerle çevrildi. Meydana açılan tüm sokak başlarına demir bariyerler konuldu ve arama noktaları oluşturuldu. İlerleyen saatlerde güvenlik güçlerinin, meydana girmek ve burada yılbaşını kutlamak isteyenlerin üstlerini arayarak geçişlerine izin verecekleri öğrenildi.

Binlerce polisin görev yapacağı belirtilen Taksim'de, daha önceki yıllarda yaşanan taciz olaylarının önüne geçmek için de tedbirler alındı. Çevredeki yüzlerce MOBESE kameralarının bakımları yapıldı ve kontrolden geçirildi. Bunlara ek olarak farklı sistemler devreye konuldu. Meydanın çeşitli noktalarına yerleştirilecek ve görüntüleri anlık olarak merkeze gönderebilme özelliğine sahip kablosuz mobil kameralar getirildi.

Gezi Parkı'na getirilen ve görevliler tarafından hazırlıkları tamamlanan kablosuz mobil kameralarla, Taksim Meydanı'nda olup bitenler anlık olarak merkeze gönderilecek ve olası olumsuz hadiselerin önüne geçilmeye çalışılacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Osmanlı Ordusunun Kudüs´e girmesi - Tarihte bugün 30 Aralık 1516

Osmanlı Ordusunun Kudüs´e girmesi - Tarihte bugün 30 Aralık 1516

ABD'yi tedirgin eden uçak

ABD'yi tedirgin eden uçak

'Fatih'ten umutluyuz sondajlar hızlanacak'

'Fatih'ten umutluyuz sondajlar hızlanacak'

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA