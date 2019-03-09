Taksim'de yürüyen marjinal gruplar, ıslık ve düdük çalarak Ezan sesini bastırmaya çalıştı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Taksim'de akşam saatlerinde yürüyüş yapmak isteyen bir grup İslam düşmanı, Ezanın okunmaya başlamasıyla ıslık ve düdük çalarak Ezanı bastırmaya çalıştı.

Sosyal medya üzerinden #FeministGeceYürüyüşü hashtagiyle organize olan ve çok sayıda marjinal grubun katıldığı olayda, Ezana büyük saygısızlık yapıldı.

Amatör kameralar tarafından kayıt altına alınan görüntülere ise tepkiler çığ gibi büyüyor.