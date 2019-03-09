Taksim'de yürüyen marjinal gruplar, ıslık ve düdük çalarak Ezan sesini bastırmaya çalıştı
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de yürüyüş yapmak isteyen marjinal gruplar, Ezanın okunmaya başlamasıyla ıslık ve düdük çalarak Ezan sesini bastırmaya çalıştı.
- TM Dijital Haber Merkezi
8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Taksim'de akşam saatlerinde yürüyüş yapmak isteyen bir grup İslam düşmanı, Ezanın okunmaya başlamasıyla ıslık ve düdük çalarak Ezanı bastırmaya çalıştı.
Sosyal medya üzerinden #FeministGeceYürüyüşü hashtagiyle organize olan ve çok sayıda marjinal grubun katıldığı olayda, Ezana büyük saygısızlık yapıldı.
Amatör kameralar tarafından kayıt altına alınan görüntülere ise tepkiler çığ gibi büyüyor.
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