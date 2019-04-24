Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik arıza
Taksim-Kabataş arasında hizmet veren füniküler hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.
- AA
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, füniküler hattında yaşanan arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı belirtildi.
Ekiplerin teknik arızayı gidermek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Füniküler hattını kullanmak için Taksim istasyonuna gelen yolcular, alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.
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