İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2021 Pazartesi / 15 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4817
  • EURO
    9,947
  • ALTIN
    486.943
  • BIST100
    1444.63
Güncel

Taksinin tıra çarpması sonucu bir kişi öldü

İzmir'in Balçova ilçesinde taksinin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AA23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:14 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:14
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, İzmir-Çeşme otoyolu Balçova viyadüğü yakınlarında seyir halinde olan Engin B. (43) idaresindeki 35 T 5623 plakalı taksi, önünde seyreden Selman A. (38) yönetimindeki 35 KC 1060 plakalı tırın dorse kısmına çarptı.

Kazada taksi sürücüsü araçta sıkıştı. Yolcu konumundaki Kazakistan uyruklu Umıt A. (27) yaralandı, Dınara Utegenova (31) ise hayatını kaybetti.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı.

Sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Umıt A. ve Engin B'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.