Taksitle kurbanlık alınır mı? Diyanet açıkladı: Kredi kartı ile kurbanlık alınır mı?

02 Temmuz 2020 Perşembe 11:59 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 11:59

Kurban Bayramı'da kısa süre kala, taksitle kurbanlık almak isteyen vatandaşlar konu hakkında bilgi sahibi olmak için kredi kartı ya da taksitle kurbanlık alınıp alınmayacağı hakkında araştırma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı taksitle kurbanlık almanın caiz olup olmadığına dair açıklamalara yer verdi. Peki, Taksitle kurbanlık alınır mı? Kredi kartı ile kurbanlık alınır mı? İşte, Diyanet'in konu hakkında fetvası...

TAKSİTLE KURBANLIK ALINIR MI?

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu, kurbanlıkların kredi kartı, banka kredisi ve taksitle alınabileceğini ancak, bankanın gecikme veya faiz uygulamasından sakınmak gerektiğini söyledi. İşte Diyanet'in 'Taksitle kurbanlık alınır mı?' sorusuna cevabı

Kurban, Allah’a yakınlaşma niyeti ile yerine getirilen bir ibadettir. Bu amaç ise ancak kişinin kendi mülkiyetindeki hayvanı kurban etmesi ile gerçekleşir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 76). Mülkiyet, hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir.

Esasen vadeli satış caizdir (Mevsılî, el-İhtiyâr, II, 59). Taksit ise, borcun ödenmesinin belirli birkaç zamana vadeli olarak geciktirilmesidir (Mecelle, md. 157). Buna göre taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal, alıcının mülkiyetine geçtiğine göre, bu yolla alınan bir hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur.

Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak, kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir. Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir.

KURBAN KANININ ALINA SÜRÜLMESİ CAİZ Mİ?



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurbanla ilgili sıkça sorulan sorular bölümünde yer alan fetvalarına göre, İslam dininde sık uygulanan kurban kanının alına sürülmesi gibi bir adet bulunmadığına dikkat çekilerek, şu uyarılarda bulunuldu:



Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, ergen , dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip olan bir müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir İster vacip isterse nafile olarak kurban kesecek kimse, kurbanını peşin satın alabileceği gibi, borçlanarak da satın alabilir. Bu, kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak , faizli borç alması durumunda faiz verme yasağını işlediği için günaha girmiş olur. Kendi imkânlarıyla kurban kesemeyecek olanların böyle yöntemlere başvurmaları dinen uygun değildir. Kurban, 'Allah’a yakınlaşma' niyeti ile yerine getirilen bir ibadettir. Bu amaç kişinin kendi mülkiyetindeki hayvanı kurban etmesi ile gerçekleşir Mülkiyet, hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir. Esasen vadeli satış caizdir. Taksit ise, borcun ödenmesinin belirli birkaç zamana vadeli olarak geciktirilmesidir. Buna göre taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal, alıcının mülkiyetine geçtiğine göre, bu yolla alınan bir hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur."

"Kesilen kurbanın kanından alna sürülmesi dinimizde var mıdır?" sorusuna verilen yanıtta, "Kesilen kurbanın kanının alna sürülmesinin dinle hiçbir ilgisi yoktur. Güvenilir kaynakların hiçbirinde böyle bir bilgi mevcut değildir. Halkımız arasında yaygın olan bu uygulamanın başka kültürlerden girdiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla terk edilmesi gerekir" denildi.