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Talabani MİT'e çağrıldı: Terörle ilişkinizi kesin

Irak'ta 9 PKK'lı teröristin öldüğü kazada helikopterin KYB tarafından verildiğinin anlaşılması üzerine Türkiye yeni bir adım daha attı. Ankara'ya çağrılan ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile görüşen IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani'ye 'terörle ilişkinizi kesin' mesajı verildi.

Akşam Gazetesi13 Nisan 2023 Perşembe 09:37 - Güncelleme:
Talabani MİT'e çağrıldı: Terörle ilişkinizi kesin
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Irak Kürdistan Yönetimi'nin Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, MİT Başkanı Hakan Fidan ile Ankara'da bir araya geldi. Fidan, Ankara-Süleymaniye ilişkilerinin normalleşmesi için terör örgütleriyle olan bağlantılara son verilmesi gerektiğini belirtti.

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani'nin, Ankara'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Güvenlik kaynaklarının aktardığına göre görüşmede, Türkiye'nin "KYB'nin Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve PKK ile ilişkilerinden" rahatsızlığını dile getiren Fidan, Ankara-Süleymaniye ilişkilerinin normalleşmesi için bu ilişkilere son verilmesi gerektiğini belirtti. Ziyaret, Türkiye'nin nisan ayı başında Süleymaniye hava sahasını kapatması ardından geldi.

HAVA SAHASI KAPATILMIŞTI

Görüşme öncesinde MİT Başkan Yardımcısı, Bağdat'ta IKYB'den bir heyetle salı günü görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede Türkiye hava sahasının Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı kullanan uçaklara açılması konusu ele alınmıştı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırları içinde kalan Duhok'ta terör örgütü PKK'lıları taşıyan helikopter düşmüş, 3'ü kadın 7 kişi ölmüştü. Helikopterin düşmesinin ardından, Türkiye hava sahasının 3 Temmuz'a kadar Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan uçuşlara kapatıldığını açıklamıştı.

ELEBAŞINA SİHA OPERASYONU

Geçtiğimiz günlerde de Süleymaniye havalimanı yakınlarında terör örgütü PKK/YPG'nin merkezinde olduğu Demokratik Suriye Güçleri (SDG) elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'e yönelik İHA saldırısı gerçekleştirilmişti. Abdi'nin yaralı kurtulduğu yanında ABD askerleri olduğu Amerika tarafından doğrulanmıştı.

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