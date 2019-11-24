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Talat Atilla: Kemal Kılıçdaroğlu 'yüzde yüz doğru' dedi.

Rahmi Turan’ın Beştepe’de Başkan Erdoğan ile Muharrem İnce’nin görüştüğü iddiasının kaynağı Talat Atilla yeni bir açıklama yaptı. Kendisine haberi aktaran CHP’linin “Kılıçdaroglu'ndan ‘yüzde yüz doğru yanıtını’ alarak getirdiğini söyleyen Atilla “Kılıçdaroğlu, TV'de söylediği 'Dogrudur ama açıklamam' sözünü nasıl söylediyse... Haber kaynağıma, TV'ye çıkmadan önce kendisine doğrulattığım bu haberden haberi olduğunu artık açıklamalıdır.” açıklamasında bulundu.

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Talat Atilla’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama: 
 
Haber bana geldiğinde çok iddialı bulduğum için getiren CHP'liden "Sizin partinizin mensubu olduğu için bunu Kemal beyden yüzde yüz doğrudur ifadesini alman şart " dedim.
 
Kılıçdaroglu'ndan "yüzde yüz doğru yanıtını " alarak bana getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iddialı konuşunca, yeniden sordum. Yine " yüzde yüz" yanıtı geldi. Parçaları toplayınca; 
 
Kılıçdaroğlu'nun doğruluğundan emin olduğu haberin çıkmasını arzu ettigini anlıyorum.
 
Kılıçdaroğlu, TV'de söylediği "Dogrudur ama açıklamam" sözünü nasıl söylediyse... Haber kaynağıma, TV'ye çıkmadan önce kendisine dogrulattığım bu haberden haberi olduğunu artık acıklamalıdır.

Gözyaşları içinde okudu, salondakiler ayakta alkışladı “Seni çok özlüyorum baba”

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