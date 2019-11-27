Talat Atilla'nın kaynağı kim? 'Külliye'ye giden CHP'li' kumpasında yeni açıklama

Günlerdir Türkiye'nin gündeminde yerini koruyan "Külliye'ye giderek Başkan Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiasında gazeteci Rahmi Turan'ın "kaynağım" olarak gösterdiği Talat Atilla, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Talat Atilla, "Bana haberi getiren aktif bir CHP Milletvekilidir. Bu haberi Kılıçdaroğlu'na "yüzde yüz" diye onaylatmıştır." dedi.

Daha önce haber kaynağını açıklamayacağını ısrarla söyleyen Talat Atilla, yaptığı yeni açıklamalarla bu kaynağı tarif etme yoluna gitti.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Rahmi Turan'ın Sözcü'de yer alan köşesinde CHP'li bir ismin Beştepe'ye giderek bBaşkan Erdoğan ile görüştüğünü, Erdoğan'ın ise bu isme "CHP'nin başında sizin olmanız gerek" dediğini iddia etmiş, daha sonrasında ise gelen tepkiler üzerine bu ismin Muharrem İnce olduğunu öne sürmüştü.

Bu iddianın hem Muharrem İnce hem de Cumhurbaşkanlığı tarafından yalanlanmasının ardından haber kaynağı olarak Talat Atilla'yı gösteren Rahmi Turan, köşe yazısı için ise birkaç gün önce özür dilemişti.

Talat Atilla ise başlangıçta bu haberin kaynağı olduğu iddialarını reddetmiş, hatta bunu öne sürenleri dava edeceğini beyan etmesine karşılık, Rahmi Turan'ın adını açıklamasının ardından haberin kaynağının kendi olduğunu kabul etmiş ve kendisinin de bu haberi bir CHP'liden aldığını beyan etmişti. Buna karşılık Atilla, iddianın kaynağı olan CHP'li ismi açıklamamıştı.

Bugün attığı yeni bir tweet'te ise Atilla, bu ismi tarif etti. İşte o dikkat çeken tweet: