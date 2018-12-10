Talha Uğurluel FETÖ'den tutuklandı
FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınarak Erzincan'a getirilen tarihçi yazar Uğurluel, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.
- AA
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde, tarihçi yazar Talha Uğurluel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Karar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Talha Uğurluel'i İstanbul'daki evinde gözaltına aldı.
Kente getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen Uğurluel, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Talha Uğurluel, savcılıktaki ifadesi sonrası "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Uğurluel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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