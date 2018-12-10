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Tarihçi yazar Talha Uğurluel FETÖ'den gözaltına alındı

Erzincan'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan tarihçi yazar Talha Uğurluel adliyeye sevk edildi.

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Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Uğurluel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Karar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Uğurluel'i İstanbul'daki evinde gözaltına aldı.

Kente getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen Uğurluel, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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