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Taliban, Afganistan'da karakolu bastı: 16 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Han Abad ilçesindeki korucu karakola düzenlediği silahlı saldırıda 16 korucu hayatını kaybetti.

AA05 Şubat 2021 Cuma 14:35 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 14:35
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Kunduz İş Şura Başkanı Muhammed Yusuf Eyyubi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Han Abad'ın Tepe-i Ahtar bölgesindeki korucu karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 16 korucunun yaşamını yitirdiğini, 2 korucunun ise yaralandığını ifade eden Eyyubi, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini belirtti.

Eyyubi, militanların son zamanlarda Kunduz vilayetindeki saldırılarını artırdığını ve bunun endişe verici olduğunu kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Öte yandan militanların Faryab vilayetinin Hoca Sabzpoş ilçesinde dün akşam saatlerinde düzenlediği silahlı saldırıda, 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

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