Taliban barış görüşmeleri için İran’da

İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Behram Kasımi, Afganistanlı Taliban temsilcilerinin Pazar günü İran’ın başkenti Tahran'a giderek, İranlı yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kasımi, görüşmenin Taliban ve Afgan hükümeti arasındaki müzakerelerin parametrelerini belirlemek için tasarlandığını belirtti.

Kasımi, “Bir Taliban heyeti dün Tahran'daydı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçi ile kapsamlı görüşmelerde bulundular” diye konuştu.

Afganistan'daki krizin çözümü için diplomatik çabalar yoğunlaştı

Taliban temsilcilerinin ekim ayında ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Katar’da ilk görüşmeyi gerçekleştirmesinin ardından, Afganistan’daki anlaşmazlığa çözüm bulmak için diplomatik çabalar yoğunlaşmıştı. Savaşan tarafların yetkilileri, 2019’da yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesi ve ülkede ateşkesin sağlanması için en az üç kez toplandı.

Bu yılın kasım ayında Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Afganistan barış görüşmelerinde ise ilerleme sağlanamamış, Taliban heyetinin sözcüsü Şir Muhammed Abbas Stanikzay yaptığı açıklamada, örgütün Afgan hükümetiyle doğrudan müzakere masasına oturmaya hazır olmadığını, bunun yerine ABD ile görüşeceklerini dile getirmişti.

Ocak ayında Suudi Arabistan’da ABD’li temsiciler ile görüşme gerçekleştirecek olan Taliban, Afgan hükümetiyle doğrudan görüşmeyi bir kez daha reddetti. Dün Reuters’a konuşan bir Taliban temsilcisi, “ABD yetkilileri ile gelecek yıl ocak ayında Suudi Arabistan'da buluşacağız ve Abu Dabi’de eksik kalan görüşmelere devam edeceğiz. Ancak Afgan hükümetiyle konuşmayacağımızı tüm paydaşlarımıza açıkça belirttik.” ifadelerini kullandı.