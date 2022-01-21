Talihsiz adam, yere düştü yoldan geçen çöp kamyonun altında can verdi

DHA 21 Ocak 2022 Cuma 13:00 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 13:00

Kaza, öğle saatlerinde Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. Karlı zeminde kaldırımda yürürken ayağı kayıp düşen Rahmiye Eren, bu sırada yoldan geçen Mehmet Can Kilüken (39) yönetimindeki 44 ABH 428 plakalı Battalgazi Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun altında kaldı. Kamyonu durduran Kilüken, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Eren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Rahmiye Eren'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Mehmet Can Kilüken ise gözaltına alındı.