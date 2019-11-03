Yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarla köşeye sıkışan, “Barış Pınarı Harekatı” ile Fırat’ın doğusundan süpürülen terör örgütü PKK’nın yeni yapılanması TJA’ya darbe vuruldu. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın talimatıyla 2016 yılında kurulan TJA içerisinde faaliyet yürüten şüphelilere yönelik Van Emniyet Müdürlüğü’nce operasyon düzenlendi. Saray’ın HDP’li eski belediye başkanı Caziye Duman ile 31 Mart yerel seçimlerinde HDP Gürpınar belediye başkan adayı olan Rojbin Akdağ ve HDP milletvekili adayı Mukaddes Karakoç’un da aralarında bulunduğu 15 şüpheli bu kapsamda gözaltına alındı.

TALİMAT KANDİL’DEN

Terör örgütünün sözde üst yönetimine bağlı hareket eden ve talimatları direkt Kandil’deki yürütme konseyinden alan TJA’nın ana merkezinin Diyarbakır’daki HDP il örgütü olduğu tespit edildi. Kandil tarafından HDP’li belediye başkanlarının üzerinde görevlendirilen teröristlerin getirdikleri emirler doğrultusunda hareket eden TJA üyelerinin, sadece kadınların katıldığı sokak eylemleri düzenlediği öğrenildi. Özellikle Leyla Güven’in başlattığı açlık grevini bahane edip eylemler düzenleyen TJA’nın Barış Pınarı Harekatı’na yönelik “Savaşa hayır. Gençlerin ölmesini istemiyoruz” gibi sloganlarla toplumsal bir tepki dili oluşturmaya çalıştıkları belirlendi.