Yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile ortaklık kurmaya devam ediyor.

Terör örgütü PKK'nın Kandil'deki elebaşları ile ortak söylemle reklam filmleri çeken ve bu filmlerin ortaya çıkarılması üzerine Başkan Erdoğan'a hakaret eden Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile ortak çalışması için CHP milletvekili Elif Erdoğan Türkmen'i görevlendirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan, CHP CHP 25 ve 26 dönem milletvekili Elif Doğan Türkmen, CHP Genel Merkezi'nin görevlendirmesiyle HDP il binasında Millet İttifakı adına seçim çalışması yürüttüklerini söyledi.

Türkmen'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Chp Gn. Merkezimizin görevlendirmesi ile PM Üyemiz İstanbul Mv. Sy. Gökhan Günaydın, PM Üyemiz Ankara Mv. Sy. Murat Emir ile VAN'dayız.İl başkanımız, Mv. Adaylarımız, yöneticilerimiz, millet İttifakı olarak 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimi için çalışmalar yapıyoruz.