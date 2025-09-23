İSTANBUL 27°C / 17°C
Tam 135 milyonluk ihracat görünümlü vurgun: Çok sayıda tutuklama

Mersin merkezli İstanbul, İzmir ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, vergi indiriminden usulsüz yararlanarak devleti 135 milyon TL zarara uğrattıkları belirlenen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

IHA23 Eylül 2025 Salı 18:34
Tam 135 milyonluk ihracat görünümlü vurgun: Çok sayıda tutuklama
ABONE OL

Mersin merkezli İstanbul, İzmir ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, vergi indiriminden usulsüz yararlanarak devleti zarara uğrattıkları belirlenen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, ihraç kaydıyla vergi indiriminden faydalanılarak ucuza temin edilen ürünlerin, fiilen ihraç edilmiş gibi gösterildiği, ancak gerçekte iç piyasada satışa sunularak haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. Bu yöntemle kamunun yaklaşık 135 milyon TL zarara uğratıldığı belirlendi.

Aralarında 3 kamu görevlisinin de bulunduğu toplam 10 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

