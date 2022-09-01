Tam 4 yıl oldu... Diyarbakır anneleri evlatlarının yolunu gözlüyor

Anne Hacire Akar'ın dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eyleminin sonuç vermesi, evladına kavuşmak isteyen diğer annelere de örnek oldu.

Bir grup annenin dağa kaçırılan evlatları için 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 1095'inci güne ulaştı.

Evlatlarını isteyen annelerin sesini tüm Türkiye duyarken, evlat nöbetine katılım da günden güne artarak 303'e yükseldi.

Annelerin bu zorlu süreçteki en büyük destekçisi kendileri gibi evlatlarının yolu gözleyen babalar oldu. Büyük bir dayanışma ve kararlılıkla 3 yıldır sürdürülen oturma eylemi sayesinde 37 aile, evladını terörün pençesinden kurtarmayı başardı.

Yaz kış, kar yağmur, bayram salgın demeden aralıksız devam eden evlat nöbetinde anne ve babaların "geri dön" çağrısına kayıtsız kalmayıp terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olanlar, bekleyişi devam eden ailelere de umut oldu.

Gelen her evlat için sevinç gözyaşı döken aileler aynı mutluluğu yaşama ümidiyle ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla HDP İl Binası önündeki çadırda bekleyişlerini sürdürdü.

- ANNELERİN EYLEMİ BÖLGEYE YAYILDI, SINIRLARI AŞTI

Kızına kavuşabilmek için Diyarbakır'daki oturma eylemine destek veren baba Mehmet Laçin, 7 Şubat 2020'de baypas ameliyatı olmak üzere gittiği İzmir'de de HDP il binası önünde eylemi sürdürdü. Daha sonra kızı için İzmir'den Ankara'ya da yürüyen Laçin, 16 Eylül 2021'de HDP Genel Merkezi önünde açıklama yaptı.

Laçin'den sonra baba Yasür Dülge ve anne Muhbet Alemdağ da oğullarına kavuşmak için İzmir'deki eyleme dahil oldu. Aileler, İzmir'de bazı günler eylem yaptı.

Evlat nöbetine katılım her geçen gün artarken, aileler Hakkari, Van ve Muş'ta da çocuklarını terörün pençesinden kurtarmak için belirli aralıklarla eylem yapıyor.

Diyarbakır annelerinin aynı acıyı yaşayan annelere çağrısı Almanya'nın başkenti Berlin'de de duyuldu.

Berlin'de yaşayan ve terör örgütü PKK yandaşlarınca kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, 12 Kasım 2019'dan beri haber alamadığı kızını bulmak için 29 Şubat 2020'de terör örgütüne müzahir bir derneğin önünde oturma eylemi başlattı.

Anne Maide T, daha sonra Alman yetkililerinin duyarsızlığı nedeniyle Başbakanlık binası önünde bir süre eylemini devam ettirdi.

- HDP KEPENK KAPATMAK ZORUNDA KALDI

Çocuklarını isteyen ailelerle yüzleşmek istemeyen HDP'liler, çareyi bir süre kepenklerini kapatmakta buldu. HDP, daha sonra il binasında yaptığı faaliyetleri ilçe binalarında sürdürdü.

Terör örgütü PKK ise aileleri bu eylemden vazgeçirmek amacıyla farklı yollar denedi. Bazı aileler tehditlere maruz kalırken bazı aileler de yıllardır sesini dahi duymadıkları çocuklarını örgüte müzahir yayın organlarında oturma eylemini sonlandırmaları adına verdiği röportajla gördü.

Örgütten kaçan ve ailesine kavuşanlar, baskı ve silah zoruyla kendilerine bu röportajlarda verilen metnin okutulduğunu belirtti.

- AİLELERİN EYLEMİNİ GÖRENLER İKNA ÇALIŞMALARIYLA ÖRGÜTTEN KAÇIYOR

Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen başarılı operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vuran güvenlik güçleri bir yandan da kaçırılan ya da kandırılarak dağa götürülen çocuk ve gençleri kurtarmak için ikna çalışması yürütüyor.

Ailelerinin Diyarbakır'daki oturma eylemini görenlerin, ikna çalışmalarıyla terör örgütü PKK'dan kaçışı sürüyor.

- TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNDEN DESTEK

Oturma eylemi yapan ailelerin kendilerinden koparılan evlatlarını istediği haklı talebini tüm Türkiye duydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlar, aileleri eylem yaptıkları çadırda ziyaret etti, sonuna kadar ailelerin yanında oldukları mesajını verdi.

Diyarbakır annelerini siyasetçi, sanatçı, gazeteci, yazar, sporcu, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, kanaat önderi, din adamı, şehit ailesi, gazi, esnaf, muhtar, öğretmen ve gurbetçiler olmak üzere toplumun her kesiminden binlerce kişi ziyaret etti.

- OTURMA EYLEMİNE AVRUPA'DAN DESTEK GELDİ

Avrupa Parlamentosu üyesi Tomas Zdechovsky, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Denetim Komisyonu Türkiye eş raportörleri Jakob Wienen ve Yoomi Renström, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick John Chilcott ve Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'nın da yer aldığı 9 ülkenin büyükelçisinin bulunduğu heyet ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İsviçre ve Avusturya'dan gelen gurbetçiler, annelerle görüştü.

Yaşadıkları tüm zorluklara rağmen evlat nöbetine kararlılıkla devam eden ve 3 yılı geride bırakan aileler, 3 Eylül'de 4'üncü yılına girecek oturma eylemine Türkiye'den destek bekliyor.

- "ANNE VE BABALARIN ACILARI AYNI, HİKAYELERİ FARKLI"

Bekleyişini sürdüren annelerden İmmihan Nilifırka, AA muhabirine, çocukların anne ve babalarından kopartılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Kimsenin evlatlarını ellerinden almaya hakkının olmadığını belirten Nilifırka, büyük zorluklarla büyüttükleri evlatlarına kavuşmayı temenni ettiklerini kaydetti.

"HDP ve PKK'nın bunu bize yaşatmaya hakkı yok. 81 ile çağrım; gelip bize destek olup sesimize ses olsunlar." diyen Nilifırka aynı acıları başka ailelerin yaşamaması için bu eylemin önemli olduğunu vurguladı.

3 yıldır oturma eylemi yaptıklarını, hep ağladıklarını dile getiren Nilifırka, evlatlarına duydukları özlemi anlattı.

Nilifırka, "Tüm anne ve babaların acıları aynı, hikayeleri farklı. Evlatlarımızı bekliyoruz. 37 evladımız geldi. Bir evladımız geldiği zaman o kadar seviniyorum ki sanki benim Mehmet'im gelmiş. Burayı terk etmeyeceğiz, inşallah kazanacağız. Çocuklar, gelin güvenlik güçlerine teslim olun." dedi.

- "3 EYLÜL'DE HERKESTEN DESTEK İSTİYORUZ"

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden 6 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu İsa için oturma eylemi yapan anne Zeliha Eslek de oğlundan bugüne kadar hiç haber alamadığını belirtti.

Tüm anne ve babaların acılarının bir olduğunu dile getiren Eslek, yaşadıkları tüm zorluğa rağmen evlat nöbetini sürdürmekte kararlı olduklarını aktardı.

Eslek, en kısa zamanda çocuklarına kavuşmayı umut ettiklerini ifade ederek şunları söyledi:

"4'üncü yılımıza giriyoruz. Anne ve babalar, hepimiz burada oturuyoruz, içimiz kan ağlıyor. Ne bayramımız ne gündüzümüz ne de gecemiz var. İnşallah çocuklarımızın hepsi döner. 3 Eylül'de herkesten destek istiyoruz, herkesi buraya bekliyoruz. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum; herkes gelip bize destek olsun."

Eslek, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

- "HEP BİRLİKTE PKK'YA VE ONA DESTEK VERENLERE DUR DİYELİM"

Baba Süleyman Aydın, oturma eyleminde onlarca anne ve babayı bir araya getiren sebebin sadece evlat acısı olduğunu belirterek, evlatları için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Ailelerine kavuşan 37 evladın mücadelelerine güç kattığına vurgu yapan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"3 Eylül'de bize destek verin, hep birlikte PKK'ya ve ona destek verenlere artık dur diyelim. Anne ve babalar olarak bir kez daha HDP'ye sesleniyoruz. Sizin demokrasi anlayışınız bu kadar mı? Kürtler için mücadele verdiğinizi söylüyorsunuz ancak 3 yıldır Kürtler kapınızda, evlatlarını istiyor, siz sessiz kalıyorsunuz. Tüm dünya feryadımızı duydu, bir tek HDP duymadı. Çünkü HDP suçlu. İnşallah çocuklarımız güvenlik güçlerine teslim olur ve bu hasretlik biter."

Aydın, zaman zaman tehdit edildiklerini, susturulmak istendiklerini ifade ederek, her şeye rağmen bu mücadeleden vazgeçmediklerini anlattı.

Oğluna seslenen Aydın, "Oğlum, gelin güvenlik güçlerine teslim olun. 3 yıldır bu çadırda mücadelemize devam ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından bize destek verildi. Sonuna kadar HDP'nin kapısından kalkmayacağız." diye konuştu.

- "4'ÜNCÜ YILIMIZDA İNŞALLAH ÇOCUKLARIMIZA KAVUŞACAĞIZ"

Baba Abdullah Demir de yaz kış, salgın demeden evlatları için mücadele ettiklerini belirtti.

Tüm Türkiye'den bu haklı mücadeleleri için destek beklediklerini dile getiren Demir, çocuklarına kavuşmak istediklerini söyledi.

Demir, oğluna "teslim ol" çağrısı yaparak, "37 evladımız geldi, devletimiz anne ve babalarına teslim etti. Oğlum dön, seni bekliyoruz. 4'üncü yılımızda inşallah çocuklarımıza kavuşacağız. Dağdaki tüm çocuklara sesleniyorum, kaçın gelin, adalete teslim olun." ifadelerini kullandı.

