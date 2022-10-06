‘Tam Bana Göre Gençlik ve Yerel Yönetimler' yarışmasında bir ödül de Tuzla Belediyesi'ne

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca Başkan Millet Bahçesi'nde düzenlenen Gençlik ve Yerel Yönetimler temalı 'Tam Bana Göre Festival' başladı. Festival kapsamında Türkiye genelindeki AK Parti belediyeleri arasında düzenlenen 'Tam Bana Göre Gençlik ve Yerel Yönetimler' temalı proje yarışması düzenlendi. Düzenlenen yarışmada Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından hayata geçirilen gençlerin iyilikte yarıştığı 'İyilik Şampiyonası' ödüle layık görüldü. Ödülü Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den aldı.

"FESTİVALDE GÜZEL BİR ÖDÜL ALDIK"

Başkan Dr. Şadi Yazıcı," AK Parti Genel Merkezimizin düzenlemiş olduğu Tam Bana Göre Gençlik Festivali'ndeyiz. Gerçekten festivalde muhteşem manzaralar ile karşılaştık. Her belediye muhteşem stantlar kurmuşlar. Çok inovatif içerikler ile gençliğe yönelik sosyal, kültürel, bilim ve sanata yönelik birçok etkinliği gördük. Tuzla Belediyesi olarak burada yerimizi aldık. İyilik Şampiyonası ile yarışmaya katılmıştık. Festivalde güzel bir ödül aldık. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ödül alan diğer belediyeleri de tebrik ediyorum" dedi.

"GELECEĞİ GENÇLERLE BİRLİKTE ÇİZECEĞİZ"

Yazıcı, "Gençlerle birlikte geleceği çizme konusunda Tam Bana Göre Festival, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, ' Biz gençlikle beraber, gençlerle birlikte siyasete başladık. Gençlikle beraber yürüdük ve gençler birlikte geleceğe de yürüyeceğiz' dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız çok net altını çizdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile gençlerle birlikte yürümenin keyfini, mutluluğunu ve geleceğe emin adımları birlikte atıyoruz. Bütün gençlere buradan selam olsun. Gençlerle beraber bilim, sanat, teknoloji dahil olmak üzere geleceği birlikte çizeceğiz" diye konuştu.

İyilik Şampiyonası, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 4 bin genç kendi aralarında kurdukları bin takım ile 11 farklı görevde iyilikte yarıştı.