''Tam bir çıkmazdayız'' itirafı: Türkiye'ye karşı ABD ile yaptığımız ortaklık işe yaramadı

Yunanistan, Türkiye karşısında tam bir çıkmazda. Bölgede Türkiye'nin gücüyle boy ölçüşemeyen Yunanistan'dan ABD ile yapılan "stratejik ortaklık" ilişkisinin işe yaramadığı itirafı geldi.



Yunan medyasında "Türkiye'ye yönelik genel strateji" başlıklı çarpıcı bir yazı kaleme alındı.

Uluslararası toplumun gözünde Türkiye'nin ezici bir askeri üstünlüğünün olduğu vurgulanan yazıda, "Kıbrıs sorunu 1974'ten bu yana en kötü dönemini yaşıyor. Tam bir çıkmazdayız. Türkiye, uzantısı ve gücü sayesinde uluslararası yaptırımlara maruz kalmıyor" ifadeleri kullanıldı.

"ABD İLE YAPILAN "STRATEJİK ORTAKLIK" İŞE YARAMADI"

Yunan ve Rum politikalarının son 10 yılda başarılı olmadığı belirtilirken Türkiye'ye zarar verecek yaptırımların gelmediği ve ABD ile yapılan "stratejik ortaklık" ilişkisinin işe yaramadığı kaydedildi.

"TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL BİR GÜÇ OLDUĞU GERÇEĞİNİ GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

Analiz yazısının devamında şu ifadeler yer aldı;

Türkiye'nin son yıllarda daha da önemli bir bölgesel güç olduğu gerçeğini görmezden gelemeyiz. Ayrıca Türkiye, önemli bir jeostratejik konuma sahiptir. Türkiye'nin şu anda küresel denge için kritik olan bir dizi uluslararası meselede lider veya önemli bir rol oynaması dikkat çekicidir. Türkiye'nin çökeceği teorisi bunca yıldır doğrulanamıyor, aslında olan biten tam tersi.

Türkiye'nin büyük önem taşıyan kritik bölgesel konulardaki rolü, geçmişte ihtilaflı olduğu ve zaman zaman hakkında yanılgılara düştüğümüz ülkelerle ilişkilerinin kademeli olarak normalleşmesine yol açmaktadır.