Tam bir fiyasko: Gideon Operasyonu... Darbe için gelen ABD paralı askerlerinin cezası belli oldu

star.com.tr 08 Ağustos 2020 Cumartesi 16:56 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 16:56

ABD'nin desteklediği Juan Guaido'nun kendini gayrımeşru bir şekilde Devlet Başkanı ilan etmesi ve takip eden süreçte, birçok ABD girişimi başarısız oldu.



Bu girişimlerden birinde, eski ABD özel kuvvetler personeli oldukları tespit edilen tim, Maduro'yu kaçırmak için Venezuela'ya sızdı.

İki ABD'linin yargılandığı davaya bakan başsavcı, ülkenin seçilmiş liderini kaçırıp ABD'ye uçurmayı amaçladığı iddia edilen 34 yaşındaki Luke Denman ve 41 yaşındaki Airan Berry'ye verilen cezaları açıkladı.

Başsavcı Tarek William Saab, ikisi de ABD'li özel bir askeri firmanın (paralı askerler) çalışanı olan ikilinin, silah kaçakçılığı ve terörizm gibi suçlamaları kabul ettiğini ve her birinin 20 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

Her ikisi de eski ABD askeri subayları olan Denman ve Berr, Kolombiya topraklarından Venezuela'ya Kolombiya'da eğitim verdikleri bir grup militanla sızmaya çalıştı. Mayıs ayında yakalanan iki Amerikalının planın, 'Maduro'yu kaçırmak, Karakas'taki bir havaalanının kontrolünü ele geçirmek ve Venezuela liderini ABD'ye uçurmak' olduğu belirtiliyor.

Florida merkezli güvenlik firması Silvercorp USA'da planlanan ve ABD taraftarlarının destek verdiği 'Gideon Operasyonu', tam bir fiyaskoya dönüştü.

Medyaya sızan bir belgede, şirket başkanı Jordan Goudreau'un 'Silvercorp'un operasyonu yürütmek ve Venezuela hükümetini devirmek için' ABD destekli Juan Guaido ile imzaladığı ortaya çıktı. Guaido ise, medyaya yansıyan belgeyi yalanladı.

Karakas, davanın kovuşturulmasının bir parçası olarak Goudreau'nun Venezuela'ya iade edilmesini talep etti. ABD hükümeti ise, kendisine silah kaçakçılığı suçundan ayrı bir soruşturma yürüttüğünü belirtti.

Maduro'yu devirmek için Guaido'ya açıkça destek veren ABD'nin, Maduro'nun yakalanıp getirilmesi için, 15 milyon dolarlık bir ödül koyduğu iddia ediliyordu. ABD, bu iddiaları kabul etmiyor.

Washington, Ocak 2019'da kendi kendini devlet başkanı ilan eden Guaido'ya mali ve diplomatik destek veriyor. Venezuela'da iktidarı ele geçirmek için yaptığı sayısız girişim, şimdiye kadar başarısız oldu.

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