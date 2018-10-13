TSK'nın paylaştığı 'Tam isabet' fotoğrafı beğeni topladı
Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesaplarından, komandoların eğitimiyle ilgili paylaşılan fotoğraf, büyük ilgi gördü.
- AA
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sosyal medya hesaplarından, komandoların eğitimiyle ilgili paylaşılan fotoğraf, kullanıcılar tarafından yüzlerce beğeni aldı.
TSK'nın sosyal medya hesaplarından "Komandolardan tam isabet" başlığıyla paylaşımda bulunuldu. Paylaşımda, iki komandonun silahla gerçekleştirdiği eğitimin fotoğrafı yer aldı.
Komandolardan tam isabet. pic.twitter.com/9WddssWZhR— TSK (@TSKGnkur) 13 Ekim 2018
Fotoğraf, paylaşımın ilk dakikalarında kullanıcılar tarafından yüzlerce beğeni topladı.
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