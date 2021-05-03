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Tam kapanma İstanbul'da trafiği azalttı

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 'tam kapanma'nın etkisiyle kent genelinde trafik yoğunluğu önemli ölçüde azaldı.

AA03 Mayıs 2021 Pazartesi 08:16 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 08:54
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Türkiye genelinde 81 ilde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan uygulama, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek.

Kent genelinde de haftanın ilk iş günü sadece kısıtlamalardan muaf olanlar araçlarıyla trafiğe çıkarken, ana arterlerin tamamındaki trafik yoğunluğunda da düşüş gözleniyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlere bağlı olarak yoğunluk görülüyor.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 18 olarak ölçüldü.

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