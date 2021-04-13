Tam kapanma olacak mı? Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

AA 13 Nisan 2021 Salı 18:18 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 18:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Milletimizin ve tüm İslam aleminin bugün ilk orucunu tuttuğumuz ve ilk iftarını yapacağımız Ramazan-ı şerifini tebrik ediyorum. Müslümanlar olarak bu ayın her gününü ibadet ve arınma dışında yardımlaşma fırsatına dönüştüreceğimize gönülden inanıyorum. Dünyanın neresinde bir kalbi buruk gözü yaşlı sıkıntı içinde bir masum bir mağdur varsa hepsinin de Ramazan ayı hürmetine refaha kurtulaşa kavuşması için dua ediyoruz.

Son Kabine toplantımızdan bu yana diğer çalışmalarımızın yanı sıra ülkemiz açısından önemli bir dizi uluslararası toplantılara katıldık. Türk Konseyi'ne katılmak isteyen çok sayıda ülke bulunuyor. Artık bu oluşumu uluslararası bir örgüt haline getirmemiz gerektiğini görüyoruz.