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  • Tam kapanmada açık olan kafeye baskın: Müşteriler balkondan kaçtı... İşte o anlar
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Tam kapanmada açık olan kafeye baskın: Müşteriler balkondan kaçtı... İşte o anlar

Trabzon'da kısıtlamada açık olan kafeye polis baskın yaptı. İçeridekiler balkondan balkona atlayarak polisten kaçmaya çalıştı. Yapılan baskın sonucunda ise 7 kişiye 22 bin lira ceza uygulandı.

DHA30 Nisan 2021 Cuma 18:55 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 18:55
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Kemerkaya Mahallesi'nde salgın tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen müşteri alıp, maske ve mesafe kurallarının ihlal edildiği kafeye, ihbar üzerine dün polis ekipleri geldi. Polisin geldiğini gören bir grup genç, kafenin arka sokağa bakan balkonundan yan binada balkona geçerek kaçmaya çalıştı. Kafedeki gençlerin balkondan balkona kaçış anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kafedeki gençlerin, sırayla balkondan kaçma anları görülürken, bir kişinin de "Çekmeyin, sakın yayınlamayın" dediği duyuluyor.

Bu arada kimlikleri tespit edilen 7 kişiye salgın tedbirleri ihlalden toplam 22 bin lira cezai işlem uygulandı.

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