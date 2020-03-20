İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5148
  • EURO
    7,0049
  • ALTIN
    311.744
  • BIST100
    85195.4
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Koronavirüste bir ilk: Gen dizilimi tamamen çözüldü
Güncel

Koronavirüste bir ilk: Gen dizilimi tamamen çözüldü

Koronavirüs çalışmalarıyla ilgili çok önemli bir gelişme duyuruldu. Smorodintsev Grip Araştırmaları Enstitüsü'nden bilim insanları, bir ilk olarak koronavirüsün gen dizilimini tamamen çözmeyi başardı. Bu bilginin, virüse karşı aşı ve ilaç geliştirmede yardımcı olacağı belirtildi.

20 Mart 2020 Cuma 08:30 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 08:30
ABONE OL

Dünyada 9 binin üstünde ölüme neden olan koronavirüsün tedavisiyle ilgili önemli bir gelişme yapandı. Rus uzmanlar bir ilk olarak koronavirüs'ün genom dizilimini tamamen çözmeyi başardı. Bu bilginin, virüse karşı aşı ve ilaç geliştirmede yardımcı olacağı belirtildi.

Rusya Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre Smorodintsev Grip Araştırmaları Enstitüsü'nden bilim insanları, bir hastadan alınan Covid-19'lu örnek yardımıyla, virüsün genomunun bir ilk olarak tamamen sıralanabildiği duyuruldu.

AŞI VE İLAÇ GELİŞTİRİLMESİNDE YARDIMCI OLACAK

Açıklamada virüsün genomunun çözülmesinin aşı ve ilacın geliştirilmesinde yardımcı olacağı vurgulandı.

Enstitünün müdürü Dr. Dmitriy Lioznov, Covid-19 yeni bir Koronavirüs olduğu için, Rusya'ya giriş ve yayılış yolunun belirlenmesinin yanı sıra mutasyonlarını öğrenmenin de kritik önem taşıdığını ifade etti. Lioznov, "Bu bilgi bize Koronavirüs tedavisine karşı ilaç ve aşı bulmak konusunda yardımcı olacak" dedi.Önde gelen bir sağlık kuruluşu olan enstitü, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile partnerlik faaliyetleri yürütüyor.

Üsküdar'da dehşet anları

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bakan Koca açıkladı: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4, toplam vaka sayımız 359 oldu
Bakan Koca açıkladı: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4, toplam vaka sayımız 359 oldu

Bakan Koca açıkladı: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4, toplam vaka sayımız 359 oldu

Flaş karar: 40 milyon insana 'evde kalma' emri verildi
Flaş karar: 40 milyon insana 'evde kalma' emri verildi

Flaş karar: 40 milyon insana 'evde kalma' emri verildi

'Oranları dürüst bir şekilde açıklıyoruz'
'Oranları dürüst bir şekilde açıklıyoruz'

'Oranları dürüst bir şekilde açıklıyoruz'

Savunmada virüs nedeniyle üretim duracak mı?
Savunmada virüs nedeniyle üretim duracak mı?

Savunmada virüs nedeniyle üretim duracak mı?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.