İstanbul'da, Avcılar Belediyesi'nin yapımı bitmeden açılış izni verdiği semt pazarında yaşanan faciadan geriye acılı bir eş ve biri epilepsi hastası 3 evlat kaldı. Evinin aşına katacağı sebzeyi almak için gittiği pazarda ihmal sonucu hayattan kopan Devlet Arkan (40) vasiyeti üzerine memleketinde toprağa verildi. Eşini kaybeden iş insanı Vahit Arkan, belediyenin ihmaline dikkat çekerek, "Bu resmen bir cinayet. Kim suçluysa hepsine hesap soracağım" dedi. 23 Ekim'de Avcılar'da yapımı henüz tamamlanmadan açılan Ispartakule Kapalı Semt Pazarı'nda, Devlet Arkan adlı kadının ayağı pazarın girişinde kaydı. Korkuluk olmayan, sadece bant şeritle çevrilen alandan 3 metre aşağı düşen talihsiz kadın, ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede 16 gün sonra hayatını kaybetti. Ölüm olayından günler sonre ise demir korkuluk yapıldı. Arkan'ın cenazesi Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde toprağa verildi. Üç çocuk annesi Devlet Arkan'ın eşi Vahit Arkan, eşinin ölümüne yol açan ihmale isyan etti.

BAŞKAN: BİZİM İHMALİMİZ

Vahit Arkan şöyle devam etti: "Bu cinayette Avcılar Belediyesi'nin hatası var. İnşaat bitmeden açılış izni vermiş. Orayı 25 yıllığına kim kiraladıysa onların da, inşaatı yapan firma kimse onların da hepsine dava açtım. Kim suçluysa hepsine hesap soracağım. Eşim hastaneye kaldırıldığında beyin ölümü gerçekleşmiş. Bu resmen bir cinayet. Belediye Başkanı aradı, yardımcıları yanımıza geldi. 'Bizim ihmalimiz var. Bitmeden açılış izni vermememiz gerekiyordu' dediler."

(Sabah)