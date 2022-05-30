Tamamlayıcı Sosyal Uyum Çalıştayı kapanış toplantısı yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk Kızılay tarafından yürütülen, AB tarafından finanse edilen Tamamlayıcı Sosyal Uyum Yardımı Projesi kapsamında, "Tamamlayıcı Sosyal Uyum Çalıştay"ının kapanış toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, 2002'den itibaren, talep odaklı hizmet anlayışı yerine arz odaklı hizmet anlayışına geçildiğini belirtti.

Bakanlığın, sosyal yardımlaşma vakıfları ve sosyal hizmet merkezleri aracılığıyla artık hane hane dolaştığını anlatan Ergüneş, "O hanelerde yetim, öksüz, şehit yakını, gazi, şiddete uğrayan kadın, engelli, yaşlı veya yoksulluk durumu var mı bunları tespit ediyor, daha sonra onların ihtiyaçlarına göre sosyal hizmet ve sosyal yardım götürüyoruz. Talep odaklı hizmetten arz odaklı hizmete dönülünce, bu kez toplumun bütün kesimlerine ulaşma ve sosyal, ekonomik refahı bu kesimlerle paylaşma imkanı bulduk." diye konuştu.

Ergüneş, "Bu dünyada son aç yatağına tok girinceye kadar son yetimin başını okşayıncaya kadar ve son mazlumun hakkını son zalimden alıncaya kadar bizim mücadelemiz bitmez." mottosuyla hareket ettiklerini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü de çoğunluğunu sosyal yardımlaşma vakıfları ile Kızılay Hizmet Merkezi personelinin oluşturduğu katılımcılara, "Sizler Anadolu'nun şefkat elisiniz. Çok önemli misyonunuz var." dedi.

Ellerinden geldiğince mücadele vererek, ailelerinden fedakarlık yaparak bu çok hassas alanda hizmet verenlere teşekkür eden Öncü, personele destek vermeye gayret ettiklerini aktardı.