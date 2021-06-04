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Güncel

Tamir atölyesinden çalınan cip arazide terk edilmiş halde, otomobil de sulama kanalında bulundu

Adana'da, tamir atölyesinden çalınan cip arazide terk edilmiş halde, otomobil de sulama kanalında bulundu. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

AA04 Haziran 2021 Cuma 14:25 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 14:25
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece merkez Sarıçam ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir oto tamir atölyesinden otomobil ve cip çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu sırada, merkez Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalında bir otomobil olduğunu fark edenler durumu polise bildirdi.

Polis, sulama kanalından çıkarılan otomobilin gece çalınan araçlardan biri olduğunu belirledi.

Araştırmalarını sürdüren polis, cipi ise Yeşilova Mahallesi'nde terk edilmiş olarak buldu.

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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