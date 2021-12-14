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  • Tamir etmeye çalışırken tırla duvar arasına sıkışan 35 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
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Tamir etmeye çalışırken tırla duvar arasına sıkışan 35 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Ali Kağnıcı'nın (35), kilitlenen tekerini tamir etmeye çalıştığı tırı, kayıp duvara çarptı. Tır ile duvar arasına sıkışan Kağnıcı, hayatını kaybetti.

DHA14 Aralık 2021 Salı 12:27 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 12:27
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Konya'dan Aydın'ın Karacasu ilçesi Esençay Mahallesi'ne 42 P 6966 plakalı TIR'ı ile getirdiği samanı boşaltan evli, 2 çocuk babası Ali Kağnıcı, dönüşe geçmek için dün saat 15.30 sıralarında yola çıktı. Esençay mevkisine geldiğinde TIR'ın sol ön tekeri kilitlendi. Kağnıcı, kendi imkanlarıyla arızayı gidermeye başladı. Bu sırada hafif meyilli arazideki TIR, birden kaymaya başladı. Kağnıcı'yı da önünde sürükleyen TIR, yaklaşık 10 metre ilerideki duvara çarparak durdu. Duvar ile TIR'ın tekeri arasına sıkışan Ali Kağnıcı ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Kağnıcı'yı sıkıştığı yerden çıkardı. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kağnıcı, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

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