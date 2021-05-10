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Tamir ettiği motosikletten yılan çıktı

Bursa'da, Zekeriya Asa'nın (56) tamir ettiği motosikletin sele bölümünden yılan çıktı. Yılanı görünce şaşırdığını belirten Asa, '26 yıldır bu mesleği yapıyorum ilk defa başıma böyle bir olay geldi” dedi.

DHA10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:57 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:59
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İznik'e bağlı Yeşil Camii Mahallesi'nde iş yeri bulunan Zekeriya Asa, arızalı motosikleti tamir etmek için parçalarını sökmeye başladı.

Asa, bu sırada motosikletin sele kısmının altında bir şeyin hareket ettiğini fark etti. Seleyi kaldıran Asa, motosikletin içerisinde yılan olduğunu gördü. Asa, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Daha sonra motosikletten alınan yılan, doğaya salındı. Yılanı görünce şaşırdığını belirten Asa, "26 yıldır bu mesleği yapıyorum ilk defa başıma böyle bir olay geldi. Vatandaşlarımız bu gibi durumla karşılaşmamaları için motorlarını belli aralıklarla kontrol etsin" dedi.

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