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Tamirhanede alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi

Ankara'da oto tamir ve bakım servisinde bulunan bir minibüs yandı.

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İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 1560. Sokak'ta bir oto tamir ve bakım servisinde iş yeri sahibi Hikmet Ö'ye ait 06 GF 2224 plakalı minibüs elektrik kontağı nedeniyle alev aldı.

Alevlerin yükselmesiyle iş yerinin alarmı devreye girince olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çalışması sonucu minibüste çıkan yangın söndürüldü.

Aracın kullanılamaz hale geldiği yangın, tamirhanede de hasara neden oldu.

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