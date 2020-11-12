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Tamirhanede LPG deposundan sızan gaz patladı: 3 yaralı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde tamirdeki otomobilin LPG deposundan sızan gazın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı. Yetkililer, LPG deposundan sızan gazın, iş yerinde yanan sobanın etkisiyle patlamış olabileceğini belirti.

AA12 Kasım 2020 Perşembe 16:25 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 16:25
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Yeni Sanayi Mahallesi'nde İlhan Yayan ile oğlu Fahri Cihan Yayan'a ait oto tamirhanesinde, Durmuş Kasap'a ait 38 F 2607 plakalı otomobilin LPG deposunun şamandırasının değiştirilmesi sırasında patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan İlhan ve Fahri Cihan Yayan ile Durmuş Kasap, 112 Acil Servis ekiplerince Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yetkililer, LPG deposundan sızan gazın, iş yerinde yanan sobanın etkisiyle patlamış olabileceğini belirti.

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