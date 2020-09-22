İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2020 Salı / 4 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6433
  • EURO
    8,9887
  • ALTIN
    468.225
  • BIST100
    1093.51
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TANAP üzerinden Türkiye'ye 6.7 milyar metreküp doğal gaz taşındı
Güncel

TANAP üzerinden Türkiye'ye 6.7 milyar metreküp doğal gaz taşındı

TANAP üzerinden 30 Haziran 2018'den şu ana kadar 6.7 milyar metreküp Azerbaycan doğalgazı Türkiye'ye taşındı.

IHA22 Eylül 2020 Salı 12:58 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 12:58
ABONE OL

Azerbaycan Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan’ın Türkiye’ye bu yıl Ocak-Ağustos ayları içinde 7.2 milyar metreküp doğalgaz ihraç ettiği ve bu sayının 2019’un aynı dönemine göre yüzde 25.3 daha fazla olduğu vurgulandı. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı ile (TANAP) bu dönemde Türkiye’ye 2.8 milyar metreküp doğalgaz taşındı. Açıklamada, 30 Haziran 2018’den 1 Eylül 2020’ye kadar yaklaşık 6.7 milyar metreküp doğalgazın TANAP üzerinden Türkiye’ye taşındığı aktarıldı.

Azerbaycan’ın Şah Deniz sahasından üretilen doğal gaz Türkiye’ye taşınıyor. Doğal gaz, Türkiye piyasasına Güney Kafkasya Boru Hattı (Bakü-Tiflis-Erzurum) ve TANAP üzerinden ulaştırılmaktadır. İlk gaz 2007 yılında Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattıyla Türkiye pazarına girdi. TANAP üzerinden Türkiye’ye doğalgaz tedariği 30 Haziran 2018’de başladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.