Tandır cinayetinde istenen cezalar belli oldu

3 Eylül 2021 Cuma 09:54 - Güncelleme: 3 Eylül 2021 Cuma 09:54

Kayseri'de, ağabeyi ile yengesini öldürdüğü ortaya çıkan Yusuf Turhan'ın ağır müebbet hapsi istendi. Oğlu Bedirhan ve eşi Necla Turhan'ın ise müebbet hapisle yargılanmaları talep edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Kayseri'de kaybolan Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk çiftinden uzun süredir haber alınamıyordu. Geçtiğimiz aylarda "Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı"na katılan oğulları, amcası Yusuf Turhan'dan şüphelendiğini söyledi.

İddialar üzerine harekete geçen polis, teknik ve fiziki takip sonucu kayıp çiftin cesetlerini, Yusuf Turhan'ın bağ evinin tandırına gömülüp üzerine beton dökülmüş halde buldu.

Olayla ilgili Yusuf Turhan, oğlu Bedirhan ve eşi Necla Turhan tutuklanırken, soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

"BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ ZANNETTİM"

İddianamede ağabeyi ve yengesini öldürdüğünü itiraf eden Yusuf Turhan'ın, ifadesinde "Ağabeyimle Konya'da 2003'te meydana gelen cinayet nedeniyle birlikte ceza aldık. Benim cezamda indirim olunca erken çıktım. Ağabeyim 17 yıl cezaevinde yattı. Cezaevinden çıkınca mal paylaşımı yüzünden tartıştık.

"DELİL KALMASIN DİYE ÖLDÜRDÜM"

Benden bir ev ve 50 bin lira istedi. Kendisine bir daire vermeyi teklif ettim. Eve gittiğimizde elinde ip vardı. Beni boğacağını zannedip, ipi elinden alıp onu öldürdüm. Yengemi de 'delil kalmasın' diye öldürdüm. Cesetleri torbalara koyup bağ evindeki tandıra gömdüm. 'Koku çıkmasın' diye de üzerlerine beton attım." dediği belirtildi.

İddianamede, Yusuf Turhan hakkında "yakın akrabayı tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, oğlu Bedirhan ve eşi Necla için ise "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis istendi.