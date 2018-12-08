Tandıra düşen minik Elfanur, yaşamını yitirdi
Iğdır'da merkeze bağlı Halfeli beldesinde tandıra düşen Elfanur Kılıç (3), hayatını kaybetti.
- DHA
Halfeli beldesindeki yaşayan Kılıç ailesinin kızları Elfanur Kılıç, dün annesinin ekmek pişirdiği tandıra düştü. Olay sırasında yalnız olan Elfanur'un çığlıkları üzerine aile, yardıma koştu. Tandırdan ağır yaralı olarak çıkarılan Eflanur Kılıç, çağrılan ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak minik Eflanur, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Acı haberi öğrenen aile gözyaşlarını tutamadı.
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