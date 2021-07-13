Tanık FETÖ'cü Sevilay hakkında bilinmeyenleri tek tek anlattı!

AA 13 Temmuz 2021 Salı 18:58 - Güncelleme: 13 Temmuz 2021 Salı 18:58

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Sevilay, tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katılırken, avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Önceki duruşma alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından savunma yapması için Sevilay'a söz verildi.

Sevilay, FETÖ üyesi olmadığını, isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia etti.

Organik bağı olmamasına rağmen örgütle ilgili bildiği her şeyi soruşturma aşamasında anlattığını ifade eden Sevilay, bu tutumu dolayısıyla hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Daha sonra duruşmada tanık olarak dinlenen Ceyhan A, 2017'de görüştüğü Sevilay'ın kendisini "Gazi" ismiyle tanıttığını söyledi.

Sevilay'ın yanında bulanan Özgür Deniz'i de MİT mensubu diye kendisiyle tanıştırdığını anlatan Ceyhan A, "Sonradan isminin Özgür Deniz olduğunu öğrendiğim Hasan Yılmaz ile Gürbüz Sevilay ofisime gelerek, bana iş teklif etti. Ellerindeki kolilerin güvenliğini sağlamamı istediler. Ben de devlet adamı olduklarına güvenip ev kiraladım. Aracımla evin anahtarını Özgür Deniz'e verdim. Bu ikisi araca üç koli koyarak eve götürmemi istedi. Daha sonra polis eve baskın yaptı. Küçük kolide 17 kilo altın, diğer kolilerde ise kokain çıktı. 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla tutuklandım." ifadelerini kullandı.

Yeniden söz alan sanık Sevilay, tanığı tanımadığını, anlattıklarının ise gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Sevilay, tanığın kendisiyle görüştüğünü iddia ettiği tarih aralığında yurt dışında olduğunu belirterek, "Tanığı kendisini ilk defa burada görüyorum. Söylediklerini kabul etmiyorum." dedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Sevilay'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

- MİT operasyonuyla Özbekistan'dan getirildi

İddianameye göre hakkında yakalama kararı bulunan Gürbüz Sevilay, MİT'in operasyonuyla 15 Şubat'a Özbekistan'dan Türkiye'ye getirildi.

Savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Sevilay'ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında KHK ile kamudan ihraç edilen FETÖ mahrem imamlarına şirketinde görev verdiği, söz konusu kişiler vasıtasıyla 2017'de PKK/KCK mensuplarıyla irtibatlandığı belirlendi.

Irak ve Suriye'deki PKK/KCK mensuplarının füze, anti-drone, radar sistemi ve termal üniforma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2019'da ilk olarak Irak'ın kuzeyine giden Sevilay'ın, PKK/KCK organizasyonuyla illegal yollardan Suriye'ye geçtiği, Haseke'de örgütün mühimmat üretim ve geliştirme tesislerini ziyaret ettiği, ayrıca PKK/KCK sorumlularıyla örgüte ait karargahlarda görüştüğü tespit edildi.

Görüşmelerde PKK/KCK'dan kendisine iletilen ihtiyaçları karşılamak amacıyla uluslararası bağlantılarını devreye sokan Gürbüz Sevilay, yabancı menşeli firma sorumlularıyla PYD/YPG'nin Suriye'deki İHA/drone ile mücadele sürecini bizzat yönlendiren "Mazlum Kobani/Şahin Cilo" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve diğer üst düzey PKK/KCK mensuplarını Suriye'de bir araya getirdi.

Sevilay'ın, FETÖ'ye Özbekistan'da maddi yardımda bulunduğu, devlet kurumlarına sızan FETÖ mensuplarının iltimasıyla yurt dışında usulsüz ihaleler alarak kazanç sağladığı, Kırgızistan ve Ukrayna'da şirketler açtığı bilgisi de iddianamede yer aldı.

Sevilay, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüte silah sağlama" suçlarından 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.